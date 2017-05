Prvi ustavil, drugi zletel vanj

ŠKOFJA LOKA – Policisti so v četrtek opoldne v Škofji Loki obravnavali prometno nesrečo z udeležbo dveh osebnih avtomobilov, ki sta trčila zaradi vožnje na neustrezni varnostni razdalji, so sporočili iz PU Kranj.



Ko se je prvi na cesti ustavil, je drugi trčil vanj in povzročil prometno nesrečo z materialno škodo.