Prvega je nategnil, drugega mu ni uspelo

NOVO MESTO – Po skoraj letu iskanja in pošiljanja sodnih pošiljk z vabilom, naj le pride na novomeško okrajno sodišče, se je Bojan Magazin, nekdaj eden od trdnih stebrov obrambe HK Jesenice, reprezentant in trener, včeraj tam le pojavil. Sicer ne prostovoljno, saj ga je spremljal pravosodni policist, ki ga je pripeljal iz pripora, kamor je bil pripeljan po izdani tiralici. V zadnjih letih naj bi menda zašel v velike finančne težave, zaradi česar naj bi pri iskanju denarja ubiral tudi ne preveč legalne poti. Kot smo izvedeli, je bil že kaznovan zaradi ponareditve listine in goljufije. Ali gre v ozadju za iskanje dodatnega denarja ali pa le za golo naivnost, ve seveda le Magazin sam.

1828,75 evra je bil vreden varilni aparat, ki mu ga je uspelo dobiti s pomočjo goljufije.

Uspešen pri varilnem aparatu

Trenutno zelo dobro pozna najnovejši očitek tožilstva, da je 18. aprila 2016 storil goljufijo in le en dan pozneje poskus goljufije. Na sodišču se je branil, da je želel malarju Eriku Sirku iz Ljubljane, s katerim sta veliko časa skupaj kot sodelavca preživela tudi na delu v tujini, le narediti uslugo. Če mu gre verjeti, mu je prav Sirk dal v roke odrezek plačane položnice kot dokazilo o plačanih treh toplotnih črpalkah in enem varilnem aparatu, mu naročil, naj gre z njim v dve trgovini in jih tam prevzame. Magazin je to tudi storil.

