Proti morju drvela s hitrostjo 217 in 202 km/h

KOPER – Koprski prometni policisti so 30. oktobra med 9. in 16. uro izvedli poostreni nadzor na avtocesti med Ljubljano in Koprom. Med njim so ujeli kar dva, ki sta drvela s hitrostjo več kot 200 kilometrov na uro.

Ugotovili so, da je kar 49 voznikov osebnih vozil, poleg njih pa še voznik motornega kolesa, kršilo omejitev hitrosti, ki je predpisana na avtocesti (130 km/h).

Vsi vozniki so vozili prek 170 kilometrov na uro, dva voznika pa s hitrostjo 217 in 202 km/h.

Vsi kršitelji bodo prejeli plačilne naloge zaradi prekoračitve hitrosti.