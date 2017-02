Prosil za vodo, vzel bančno kartico in PIN-kodo

KRANJ – Gorenjski policisti so med vikendom obravnavali več tatvin. V petek je neznanec na Britofu pri Kranju med prosjačenjem za vodo po vstopu v hišo lastniku odtujil denarnico z dokumenti, bančno kartico in PIN-kodo, kar je izkoristil tudi za dvig denarja na bankomatu.

V soboto je v Železnikih neka ženska po hišah prodajala kreme in eni stanovalki med mazanjem rok odtujila prstana, med masažo vratu s kremo pa ogrlici.

V Bistrici pri Tržiču sta dva moška z modrim oplom astro iz nezaklenjene garaže odtujila motorno žago, včeraj popoldne pa je nekdo v Spodnji Besnici vstopil v odklenjeno stanovanjsko hišo ter odtujil denar in manjše osebne predmete.

»Gre za tatvine, ki jih je z osnovnimi samozaščitnimi ukrepi mogoče preprečiti. V tatvinah denarja in zlatnine oškodovancem po hišah je to mogoče s stalnim nadzorom osebe, ki kaj prosi, želi ali ponuja, in z zavrnitvijo vstopa v hišo ali stanovanje, v tatvinah pred objekti pa z ustreznim odlaganjem stvari. Vrata objektov naj bodo tudi ves čas zaklenjena, okna pa zaprta,« sporočajo iz PU Kranj.