Prometni prekrški so ga stali avtomobil

MURSKA SOBOTA – Na pomurski avtocesti so v petek kršitelju zaradi hujših prometnih prekrškov v cestnem prometu zasegli osebni avtomobil.

Policisti so se ukvarjali s kršenjem javnega reda in miru, in sicer v šestih zasebnih prostorih ter na štirih javnih mestih. Kršitelja, ki je na javnem kraju nadaljeval kršitev, so pridržali.

S področja kriminalitete pa so obravnavali odtujitev denarja.