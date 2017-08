Prometna nesreča zaprla dolenjko

GROSUPLJE – Nekaj minut pred 10. uro se je na avtocesti med Višnjo Goro in Ljubljano zgodila prometna nesreča.

Po prvih podatkih policije so udeležena tri vozila in poškodovane tri osebe. Njihove poškodbe naj bi bile lažje.



Zaradi nesreče je zaprta polovica dolenjske avtoceste med priključkoma Grosuplje vzhod in Grosuplje zahod proti Ljubljani.



Nastal je zastoj. Obvoz za osebna vozila je po vzporedni cesti do priključka Grosuplje zahod.