Prometna nesreča v Tržiču, trije so jo skupili

ZVIRČE – V sredo, 28. decembra, ob 23.27, sta na cesti Zvirče–Kovor (občina Tržič) trčili osebni vozili.

Posredovali so gasilci JZ GRS Kranj in PGD Bistrica pri Tržiču, s tehničnim posegom rešili eno osebo iz avta, odklopili akumulator, zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem in očistili cestišče.

V nesreči so se poškodovale tri osebe, še poroča uprava za zaščito in reševanje.