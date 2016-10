Prodal pištolo, ki je ubila mamo treh otrok

LJUBLJANA – Ne štiri leta, ampak pet let bo moral 58-letni Franc Novak presedeti za rešetkami, ker je s prodajo pištole 41-letnemu Janezu Žnidarju iz Bohinja temu omogočil, da je 23. maja 2014 v Zgornjih Jaršah pred vhodom v poslovno stavbo s šestimi streli ubil poročeno mater treh mladoletnih otrok Marjeto Bervar. Tako so po naših podatkih odločili ljubljanski višji sodniki in delno ugodili pritožbi tožilstva na marca letos izrečeno sodbo okrožnega sodišča. Tožilstvo je namreč že na koncu drugega, ponovljenega sojenja za Novaka zahtevalo kar 10 let zapora, saj je bilo prepričano, da si krajše zaporne kazni ne zasluži. Od leta 1977 je bil namreč, kot je poudarila tožilka Maša Podlipnik, kar 44-krat pravnomočno obsojen. Za kaznivo dejanje pomoči pri uboju bo s tokratno, za eno leto višjo izrečeno kaznijo v zaporu še vedno preživel manj časa, kot bi ga, če bi obveljala kazen iz prvega, razveljavljenega sojenja. Petčlanski sodni senat, ki ga je vodil ljubljanski okrožni sodnik Martin Jančar, mu je namreč takrat prisodil osem let zapora.

