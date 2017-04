Prodajalki grozil z orožjem

LJUBLJANA – V sredo okrog 16.30 so PU Ljubljana obvestili o ropu trafike v Šiški. V prostor je vstopil neznanec in od prodajalke zahteval denar. Svoje zahteve je podkrepil z orožjem. Prodajalka je odprla blagajno, storilec pa je sam pobral denar in stekel iz trafike. Odtujil je nekaj sto evrov, v dogodku pa ni bil nihče poškodovan.

Opis

Moški je star okoli 25 let in visok okoli 185 cm, oblečen je bil v črno jakno in modre kavbojke, na glavi je imel kapo ali kapuco, nosil pa je sončna očala.