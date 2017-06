Prodajalki grozil z nožem, išče ga policija

PRESERJE – Nekaj po 14. uri so PU Ljubljana obvestili o ropu prodajalne v Preserjah pri Radomljah. V prodajalno je vstopil neznanec in od prodajalke zahteval denar. Svoje zahteve je podkrepil z nožem. Nato je ukradel blagajniški predal z denarjem in zbežal iz prodajalne proti parkirišču, od koder se je odpeljal z rdečim seatom ibizo ljubljanskih registrskih oznak. V dogodku ni bil nihče poškodovan, so sporočili s policije.

Policisti išče vozilo in storilca. V iskanje je bil vključen tudi policijski helikopter. Doslej ju še niso našli.