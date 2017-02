Prodajalki grozil s predmetom, podobnim pištoli

LJUBLJANA – V ponedeljek pozno popoldne je na območju Šiške v trgovino vstopil neznan starejši moški in od prodajalke zahteval denar. Svoje zahteve je podkrepil s pištolo oziroma predmetom, podobnim pištoli. Prodajalka mu je izročila nekaj deset evrov, nato pa je zbežal.

Storilec je star približno 50 let, majhen, čokat in z brki, oblečen pa je bil v svetlo modro bundo in kavbojke, poroča PU Ljubljana.