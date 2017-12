Prodajalki grozil in odtujil denar

LJUBLJANA – V petek okoli 20.30 so policiste obvestili o drzni tatvini v prodajalni na Prušnikovi ulici.

Ugotovili so, da je zamaskirani neznanec vstopil v prodajalno in šel do blagajne, kjer je od prodajalke z grožnjami zahteval gotovino.

Nato je sam iz blagajne odtujil gotovino in s kraja pobegnil, poroča PU Ljubljana.