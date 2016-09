Prodajalcu ukradel več vreč krompirja

NOVO MESTO – V sredo malo pred poldnevom je prodajalec krompirja v Novem mestu obvestil policiste, da se je mimo pripeljal možakar z osebnim avtomobilom, ustavil, naložil v avto vrečo krompirja in se odpeljal brez plačila.

Tat je pred dnevi na enak način menda že nekomu ukradel vrečo krompirja. Dvajset minut po prijavi so ga policisti prijeli v Novem mestu. V postopku so še ugotovili, da vozi neregistrirano vozilo. Krompir so vrnili oškodovancu, vozniku pa bodo poleg kazenske ovadbe napisali še kazni zaradi vožnje brez varnostnega pasu in brez vozniškega dovoljenja z neregistriranim vozilom, so sporočili dolenjski policisti.