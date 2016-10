Prodajala pižame in ukradla zlato verižico

SOLKAN – V torek so policiste obvestili o tatvini v Solkanu. Ugotovili so, da je neznana starejša ženska, močnejše postave, sivih las, od vrat do vrat prodajala različne tekstilne izdelke (prte in pižame).

Starejša oškodovanka jo je spustila v stanovanjsko hišo. Ženska je izkoristila njeno trenutno nepazljivost in iz šatulje oškodovanke ukradla zlato verižico, vredno približno tisoč evrov.

Neznana storilka je kasneje odšla neznano kam in je še niso izsledili.

Policisti PP Nova Gorica bodo podali kazensko ovadbo na novogoriško okrožno državno tožilstvo.