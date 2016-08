Priznal, da je streljal na hitri cesti skozi Koper

KOPER – Sedem mesecev po streljanju na hitri cesti skozi Koper se je zgodba v ponedeljek zaključila na sodišču. 25-letnik iz Hrpelj je na predobravnavnem naroku po dogovoru s tožilstvom priznal, da je streljal na 35-letnega Goričana in njegovo dekle. Sodnica mu je dosodila skoraj tri leta zapora, pišejo Primorske novice.

Do streljanja je prišlo konec januarja po sporu, ki je nastal, ker je 35-letnik iz Nove Gorice v prometni nesreči razbil avto, ki si ga je pred tem sposodil od Hrpeljca, ta pa je nato začel Goričana terjati za poplačilo škode. Spor je prerasel v filmsko avtomobilsko zasledovanje. Hrpeljec je Goričana na hitri cesti pri Kopru dohitel in ga poskušal z avtom blokirati, a mu ni uspelo. Nato je potegnil pištolo in večkrat ustrelil proti drugemu avtomobilu in ga menda tudi zadel. V vozilu Goričana je bila tudi sopotnica.

Priznal še eno dejanje

Hrpeljec je ta teden na sodišču priznal še, da sta z 31-letnikom, ki prav tako prihaja iz Hrpelj, v prvih dneh letošnjega leta pri Vidmu ukradla 10.000 evrov vreden avto. Med vožnjo proti Sloveniji ga je 25-letnik razbil in zbežal, 31-letnik pa ga je z izposojenim avtomobilom pobral na vzporedni cesti. Avtomobil mu je po poročanju Primorskih novic posodil 24-letnik iz Seče, ki je prav tako obtožen za dejanje, a ga sodišče ne more najti. 31-letnik je po dogovoru s tožilstvom dejanje ta teden priznal, sodnica pa mu je dosodila leto dni zapora.