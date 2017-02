Priznal, da je očetu s kamnom razbil lobanjo

LJUBLJANA – Avtorica obtožbe, tožilka Zvonka Knavs, na kazenskem oddelku okrožnega sodišča ne bo predstavila svojih očitkov na račun 28-letnega Janeza Slevca iz Preserij pri Radomljah, saj sodnega procesa proti njemu sploh ne bo. Pred predobravnavnim narokom so namreč na pobudo obrambe potekali pogovori med tožilstvom in Slevčevo zagovornico Martino Žaucer Hrovatin o milejši kazni v zameno za priznanje krivde. »Pogajanja so bila zelo korektna, moj klient je kaznivo dejanje uboja priznal, dogovorjena kazen je osem let in pol zapora. Stroške postopka plača obdolženec, pripor je bil podaljšan, odpovedali smo se pravici do pritožbe, zato je zadeva že pravnomočna,« je strnila odvetnica.



Kronično slabo razpoložen



Precej dobro jo je torej odnesel Slevec, ki mu je zaradi očetomora pretila kazen do 15 let zapora. A ker je torej pred sodnico Dejo Kozjek prikorakal s podpisanim sporazumom o priznanju krivde, tej ni preostalo drugega, ko da to priznanje sprejme in ga po hitrem postopku obsodi. Po njenem mnenju je ta kazen pravična in primerna teži kaznivega dejanja, saj je upoštevala tudi olajševalne okoliščine, torej priznanje krivde, obžalovanje, dosedanjo nekaznovanost, specifične družinske okoliščine...

