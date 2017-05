Prizidek v ognju

NOVA VAS – V ponedeljek ob 17. uri je v naselju Nova vas pri Mokricah (občina Brežice) zagorelo ostrešje prizidka stanovanjskega objekta, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Požar so pogasili lastniki že pred prihodom gasilcev PGD Obrežje in Velika Dolina, ki so požar na površini okoli 10 kvadratnih metrih do konca pogasili in preventivno pregledali preostale prostore.