Pristopil je in mu pokazal. Potem se je zgodilo

CELJE – V četrtek ponoči okoli 3. ure so policisti na avtocestnem počivališču obravnavali kaznivo dejanje drzne tatvine.

Do vozila tujega državljana sta v času, ko je ta počival na parkirišču, prišla neznanca in mu kazala, da je prazna zadnja leva pnevmatika. Medtem ko je oškodovani državljan Romunije izstopil iz vozila, je drugi neznanec odprl prednja desna vrata vozila in s prednjega sedeža odtujil moško torbico z dokumenti ter okoli tisoč evri gotovine.

Za neznancema še poizvedujejo, so sporočili iz PU Celje.