Pristanek se je končal slabo, posredoval je helikopter

BOHINJ – Ob 14.14 se je na planini Vodični vrh, občina Bohinj, jadralni padalec poškodoval pri zasilnem pristanku, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gorski reševalci postaje GRS Bohinj ter posadka s helikopterjem SV v spremstvu z dežurno ekipo GRS. Poškodovancu so na kraju dogodka nudili prvo medicinsko pomoč, ga imobilizirali in dvignili v helikopter, potem pa so ga prepeljali v UKC Ljubljana.