Prišlo do verižnega trčenja, posredoval rešilec

SREDNJA BELA – Včeraj ob 16.10 se je v Srednji Beli (občina Preddvor) pripetila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena kombinirano vozilo in dve osebni.

Gasilci JZ GRS Kranj so zavarovali kraj nesreče, pomagali poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP, odklopili akumulatorja na dveh vozilih, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine, nudili policiji razsvetljavo in izvlekli kombinirano vozilo z njive na cesto.

Poškodovana oseba je bila odpeljana z reševalnim vozilom, poroča uprava za zaščito in reševanje.