Prišlo do spora, božič preživel na kliničnem

LJUBLJANA – V nedeljo, 25. decembra, nekaj po 18. uri je prišlo do kršitve javnega reda in miru na Clevelandski ulici v Ljubljani, pri čemer je bil poškodovan 22-letnik.

Med 22-letnikom in tremi drugimi moškimi (28-letnikom in dvema za zdaj neznanima osebama) je prišlo do spora in pretepa, v katerem je bil 22-letnik poškodovan. Po dogodku so trije pretepači zbežali z vozilom, 22-letnik pa je bil odpeljan z reševalnim vozilom v ljubljanski klinični center. Po podatkih policije je lažje poškodovan.

Enega moškega (28) so policisti že prijeli, dva pa še iščejo.