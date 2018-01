Prišel, vlomil in odnesel

VELIKE ŽABLJE – Oškodovanci so policiste v sredo zvečer obvestili o vlomu v stanovanjsko hišo na območju naselja Velike Žablje v občini Ajdovščina.

Ugotovili so, da je neznani storilec v torek, 2. januarja, v času odsotnosti stanovalcev vlomil okno stanovanjskega objekta in pregledal prostore. Prilastil si je zlatnino in gotovino.

Policisti bodo podali kazensko ovadbo, poroča PU Nova Gorica.