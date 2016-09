Prišel skozi kopalnico, ne poznajo ga še

RIBNICA – PU Ljubljana so v sredo obvestili o vlomu v stanovanjsko hišo v okolici Ribnice. Za zdaj še neznanec je v času od 31. 8. do 7. 9. splezal na balkon stanovanjske hiše in vlomil skozi okno kopalnice. Nato je pregledal notranjost prostorov in odtujil denar.



Lastnik je oškodovan za nekaj tisoč evrov. Policisti nadaljujejo preiskavo.