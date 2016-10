Prišel k bivši partnerici, pa ne bi smel

KRANJ – Policisti so v soboto popoldne v Kranju odvzeli prostost moškemu, ki je na javnem kraju kršil prepoved približevanja bivši partnerici in otrokom, pri čemer se je vedel drzno in nasilno. Poškodoval ni nikogar.

S kazensko ovadbo za dejanje z elementi nasilja v družini je bil včeraj priveden še k preiskovalni sodnici pristojnega sodišča, so spročili iz PU Kranj.