Prišel je od zadaj in ...

GROSUPLJE – V ponedeljek okrog 9.30 so policiste obvestili o vlomu v hišo v okolici Grosupljega.

Z ogledom kraja in zbranimi obvestili so ugotovili, da je neznani storilec prišel do zadnje strani hiše, kjer je z dvorišča odtujil tri kolesa in rezervne dele zanje. Nato je vlomil zadnja vrata hiše ter iz notranjosti odtujil televizor.

Lastnika je oškodoval za več sto evrov, so sporočili iz PU Ljubljana.