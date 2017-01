Priprli so tri Hrvate

MURSKA SOBOTA – Policisti in kriminalisti PU Murska Sobota so v preteklem tednu obravnavali tri državljane Republike Hrvaške, ki so na območju PP Murska Sobota izvršili več vlomov v stanovanjske hiše, pri čemer so odtujili denar, mobilne aparate in zlatnino. Skupna materialna škoda je znašala okrog 2000 evrov.

Osumljene so privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki je vsem odredil pripor.

K izsleditvi osumljenih storilcev so s svojimi informacijami policiji v veliki meri pripomogli občani, so sporočili pomurski policisti.