Pripeljal se je z BMW X5, a so ga hitro vrnili, od koder je prišel

DRAGONJA – V torek ob 22.21 so policisti pri Dragonji ustavili 24-letnega državljana Kosova, voznika osebnega avtomobila BMW X5, ki se je z vozilom nelegalno pripeljal iz Hrvaške.

Pri naknadnem preverjanju na MP Dragonja so ugotovili, da je iztrgana ena stran v potnem listu Kosova. Vozniku so odvzeli prostost in ga vrnili na Hrvaško.

Kazensko ga bodo ovadili, so sporočili iz PU Koper.