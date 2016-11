Pripeljal se je s sivim avtom in storil to

DOMŽALE – V sredo okrog 15.45 so policiste obvestili o tatvini iz hiše v okolici Domžal.

Ugotovili so, da se je do stanovanjske hiše v jutranjem času pripeljal neznani moški z osebnim vozilom sive barve in oškodovanko ogovoril s pretvezo, da bi si ogledala lokacijo postavitve oddajnika. Oškodovanka je odšla z moškim za hišo in v tem času je po vsej verjetnosti vstopil v hišo drug neznanec, pregledal prostore in iz spalnice odtujil nakit.

Da je bila izvršena tatvina, so oškodovanci opazili šele v popoldanskem času, so sporočili iz PU Ljubljana.