Pripeljal po neimenovani ulici, kljub bitki za življenje mu ni uspelo

MARIBOR – Tiskovni predstavnik PU Maribor Miran Šadl poroča, da so ceste vzele še eno življenje. Za posledicami prometne nesreče, ki se je zgodila sredi oktobra, je umrl kolesar.

Šadl poroča: »18. 10. 2016 sem vas obvestil, da je tistega dne okoli 6.40 46-letni kolesar vozil po neimenovani ulici v Ormožu iz smeri Hardeka v smeri Ljutomerske ceste. Ko je pripeljal v križišče z Ljutomersko cesto, ni upošteval prometnega znaka »ustavi« in je zavil v levo, v smeri Pavlovcev. Ob tem je izsilil prednost 53-letnemu vozniku osebnega avtomobila, ki je pripeljal z njegove desne strani. Voznik osebnega avtomobila je s prednjim delom trčil v desni bočni del kolesarja, ki je padel in se hudo telesno poškodoval. Kolesar med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UKC Maribor, kjer so se zdravniki dolgo borili za njegovo življenje, vendar je 14. 11. 2016 zaradi posledic prometne nesreče umrl.«

Policisti bodo o ugotovitvah s kraja prometne nesreče s poročilom obvestili pristojno tožilstvo.

Na območju PU Maribor je to v letošnjem letu 21. smrtna žrtev v cestnem prometu. V lanskem letu je v enakem obdobju umrlo 18 udeležencev prometnih nesreč. V letošnjem letu so obravnavali 19 prometnih nesreč IV. kategorije, lani v enakem obdobju pa 17.