Pripeljal na bencinsko in zaspal v avtu

BERTOKI – V soboto ob 17. uri so policisti prijeli klic, da je na bencinsko črpalko v Bertokih pripeljal voznik z osebnim avtomobilom in zaspal v vozilu. Policisti so ugotovili, da je 37-letni voznik napihal 0,33 mg/l, na hitri test na mamila je bil pozitiven, odklonil pa je strokovni pregled. Sledi obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Koper.