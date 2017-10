Primer »ni bil nujen«, pet dni pozneje je bila Lidija mrtva

CELJE – Na nadaljevanju ponovljenega sojenja so pred sodnim senatom o razmerah med Lidijo Škratek in obtoženim Romeom Bajdetom znova spregovorile tudi tri delavke iz velenjskega centra za socialno delo. »Družino sem spoznala šele spomladi 2015, maja, ko je šla Lidija Škratek v varno hišo,« je pripovedovala socialna delavka Vanja Dina Dobovičnik, pristojna za urejanje starševskih razmerij. Dejala je, da sta bila ravno takrat partnerja v nekem sporu in je bil govor o tem, da se bosta razšla. »Znova smo se srečali 8. junija, torej kakšen mesec potem, ko je bila Škratkova že v varni hiši,« je nadaljevala. In dodala, da ji je vodja varne hiše povedala, da je bila Škratkova v nekem čudnem stanju in je nenavadno funkcionirala ter tudi kršila pravila varne hiše, saj je čez dan iz nje odhajala, zvečer pa se je vračala spat. »Zato je vodja predlagala, da se sestane strokovni tim in se o tem pogovorimo,« je še dejala Dobovičnikova. »K meni na center je Bajde znova prišel 21. decembra 2015 (pet dni pred tragedijo, op. p.) in dejal, da bo nekaj treba narediti in da tako naprej ne bo šlo več,« je povedala Dobovičnikova. Dejal je, da se morajo dogovoriti glede otrok, saj da Lidija zanje ne skrbi, kot bi morala, pa še druge moške ima, sam pa da se namerava vrniti na delo v Nemčijo in zato ne more sam skrbeti zanje. »Dogovorili smo se, da se na centru dobimo 5. januarja 2016, saj primera nismo ocenili kot zelo nujnega,« je še povedala socialna delavka.

Lidija Škratek je socialni delavki povedala, da je spoznala drugega moškega in da bo Bajdeta zapustila.

In ponovila, da so takrat, ko so po smrti Škratkove praznili njihovo stanovanje, našli tri, pozneje pa še več napotnic za zdravnika, ki so bile napisane na enega od sinov. A so potekle, kar pomeni, da Škratkova sina ni peljala k zdravniku, ko bi ga morala.

Dlje, in sicer od leta 2012, pa je Bajdeta poznala socialna delavka Irena Vučina. Spremljala ga je, ko je bil pod varstvenim nadzorstvom in je enkrat na mesec k njej prihajal na pogovore.

4 otroci so pred slabima dvema letoma ostali brez mame.

»A je vedno zatrjeval, da se s Škratkovo dobro razumeta in imata normalen odnos. Maja 2015 je prvič potožil o tem, da ga je prevarala, govoril pa je tudi o tem, da je, odkar je začela delati, ponoči ni nič doma, on pa je sam z otroki. Vztrajal je, da povabimo na razgovor tudi Lidijo,« je pripovedovala Vučinova. Ko je prvič spregovorila tudi ona, je potožila o nasilju, a psihičnem, ne fizičnem; dejala je, da ne more obdržati nobene službe, saj jo Bajde vseskozi nadzira in kliče po telefonu,« je pojasnjevala Vučinova. Lidija ji je povedala tudi, da je spoznala drugega moškega in bo Bajdeta zapustila.