Prilika dela tatu: poglejte, kaj so odnesli

KRANJ – Policisti so v ponedeljek obravnavali tri prijave tatvin, ki so posledica opustitve samozaščitnih ukrepov lastnikov in dane priložnosti storilcem, da pridobijo protipravno premoženjsko korist.

Kot so zapisali, je bila v Zgornji Besnici iz stanovanjske hiše v neugotovljenem času v dejanju, ki nima znakov vloma, odtujena zlatnina.

V Predmostu na škofjeloškem območju je bilo iz odklenjene delavnice odtujeno orodje.

V Podblici na območju Kranja pa sta bili oškodovancu iz odklenjene garaže odtujeni motorni žagi.

Da se izognejo takemu oškodovanju, policisti PU Kranj priporočajo lastnikom, naj izvajajo vsaj osnovne samozaščitne ukrepe, zaklepajo svoje nepremičnine in stvari shranjujejo tako, da se nedosegljive storilcem. V stanovanjskih hišah in stanovanjih naj poskrbijo tudi za ustrezno shranjevanje zlatnine in denarja, ki sta najpogostejša plena.