Prijeli tri ilegalce, ostali pobegnili v gozd

ZGORNJE GRUŠKOVJE – V nedeljo, 11. decembra, malo po 14. uri so policisti PP Podlehnik v Zgornjem Gruškovju pri poskusu nedovoljenega prehoda državne meje prijeli tri osebe, nekaj pa jih je pobegnilo v gozd.

Tam so okoli 16. ure prijeli še šest oseb. Ugotovili so, da gre za Kurde, in sicer tri državljane Turčije in šest državljanov Iraka.

Vseh devet je zaprosilo za mednarodno zaščito, zato so bili nastanjeni v azilni dom.