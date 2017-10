Prijeli tatu športnih copat, ko so preiskali stanovanje, so našli marsikaj

POSTOJNA – Tiskovna predstavnica PU Koper Anita Leskovec poroča, da so v ponedeljek, 2. oktobra, postojnske policiste obvestili o tatvini športnih copat v eni od postojnskih prodajaln, naslednji dan pa o vlomu v poslovni objekt, in sicer takoj po zapiralnem času prodajalne.

Storilec si je protipravno prilastil več kosov oblačil, v skupni vrednosti okoli 700 evrov.

Na podlagi zbiranja obvestil, ogleda kraja kaznivih dejanj in zasega predmetov so policisti prišli na sled 38-letnemu Sežančanu, ki se že nekaj časa zadržuje na območju Postojne.

Po pisni odredbi sodišča iz Kopra so v sredo opravili preiskavo prostorov, ki jih osumljeni trenutno uporablja za prebivanje v Postojni. Tam so našli in zasegli predmete, ki nedvomno izvirajo iz navedenih kaznivih dejanj, zato bodo osumljenca kazensko ovadili.