Prijeli so serijskega roparja iz Celja

CELJE – Celjski policisti so prejšnji teden odvzeli prostost Celjanoma, ki sta osumljena treh ropov in dveh velikih tatvin (vse januarja).

»38-letni Celjan je osumljen ropa bencinskega servisa na Mariborski cesti 13. januarja 2017, ropa bencinskega servisa na Dečkovi cesti v Celju 15. januarja 2017 ter ropa v recepciji hotela na Krekovem trgu v Celju, 22. januarja 2017. Prav tako je osumljen, da je v sostorilstvu z 32-letnim Celjanom izvršil dve veliki tatvini v trgovini na Mariborski cesti v Celju, in sicer 19. in 24. januarja 2017,« v poročilu pišejo policisti.

Pobegnil proti osnovni šoli

V večernih urah 13. januarja letos je 38-letnik, oborožen in zamaskiran vstopil v prostore bencinskega servisa na Mariborski ulici ter zagrozil zaposlenemu in zahteval denar. Z denarjem je peš pobegnil v smeri bližnje avtohiše. Na podoben način je 15. januarja 2017 izvedel rop na bencinskem servisu na Dečkovi ulici v Celju, kjer je po ropu z manjšo količino gotovine peš pobegnil proti IV. osnovni šoli.

V večernih urah 22. januarja letos je prav tako zamaskiran in oborožen vstopil v hotelsko recepcijo na Krekovem trgu v Celju in od zaposlenega zahteval denar. Z denarjem, ki ga je dobil, je pobegnil proti Razlagovi ulici.

Ukradene usnjene jakne

38-letnik je v sodelovanju s 33-letnikom v trgovini na Mariborski cesti v Celju 19. januarja letos ukradel šest usnjenih jaken. Vsak si je v garderobi oblekel tri jakne in po vrhu svoja oblačila. Tatvino so po njunem odhodu opazile trgovke. Posnetki videonadzornih kamen so tatvino potrdili. Na podoben način sta nameravala pet jaken ukrasti tudi 24. januarja 2017, vendar ju je zalotil varnostnik, zato sta jakne vrnila. Odgovorni v trgovini so podali predlog za pregon kaznivega dejanja.

Celjski policisti so obema osumljenima odvzeli prostost in ju s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Celju. Preiskovalni je sodnik je 38-letnemu Celjanu odredil pripor, so sporočili iz PU Celje.