Prijeli so ju med vlomom

LJUBLJANA – V četrtek so policiste obvestili o sedmih vlomih, pri čemer je trikrat ostalo zgolj pri poskusu. V Mostah (Ljubljana) so neznanci vlomili v klet, za Bežigradom v hišo in v Medvodah v stanovanje ter v Kamniku v poslovni prostor.

V Medvodah so ugotovili, da so za zdaj še neznani storilci v dopoldanskem času vlomili v prostore, od koder so odtujili nekaj gotovine.

V četrtek ob 22. uri pa so policiste obvestili, da dve osebi vlamljata v poslovne prostore v Kamniku. Na kraju vloma so prijeli oba osumljenca in jima odvzeli prostost. Ugotovili so, da nista ničesar ukradla, policija pa o primeru še zbira obvestila.