Prijeli so jih, ko so prečkali zeleno mejo

ORMOŽ – V četrtek malo pred polnočjo so policisti pri varovanju državne meje zaznali gibanje večje skupine oseb, ki je iz smeri Hrvaške, zunaj naselja Središče ob Dravi, na zeleni meji nedovoljeno vstopila v našo državo.

Prijeli so jih in ugotovili, da gre za devet državljanov Afganistana, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop na območje Republike Slovenije.

O tem so obvestili sosednje hrvaške varnostne organe (HVO). Po opravljenih razgovorih in zaključenih prekrškovnih postopkih so jih vrnili Hrvatom, so sporočili iz PU Maribor.