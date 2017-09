Prijeli skupino, ki je odvisnike zalagala z drogo

NOVA GORICA – Novogoriški kriminalisti so prišli na sled preprodajalcem prepovedanih drog, ki so z njimi zalagali zasvojence na območju Nove Gorice pa tudi Italije. Na čelu združbe je bil 62-letni domačin, ki so mu že odvzeli prostost, v policijskem pridržanju so se znašli še štirje njegovi pajdaši, stari 30, 33 in 35 let, vsi pa prihajajo iz Nove Gorice ali njene okolice. Peterica je osumljena storitve skupno 155 kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog.

Skupno 70 policistov je opravilo 16 hišnih preiskav in pet osebnih.

Četverico so policisti nato privedli pred preiskovalnega sodnika, ta pa je tri poslal v pripor. Kriminalisti so med obsežno preiskavo ugotovili, da je 62-letnik drogo, v glavnem je šlo za kokain, prodajal enemu od 33-letnikov ter njegovemu dve leti starejšemu kolegu, ta pa sta jo prodajala naprej. Prav tako je 62-letnik drogo prodajal Italijanom, ki so skrbeli, da je dosegla uporabnike na drugi strani meje. Med preiskavo, opravili so kar 16 hišnih preiskav ter pet osebnih, so kriminalisti zasegli skoraj kilogram kokaina in manjše količine konoplje in hašiša. Za kokain so ugotovili, da je bil zelo dobre kakovosti, preprodajalci so ga najverjetneje redčili, da so dosegli ulično kakovost, s tem pa so si zaslužek lahko celo potrojili.

Policijska akcija je potekala v Sloveniji in Italiji, v njej pa je sodelovalo kar 70 kriminalistov, policistov, policistov specialne policijske enote, več policistov s psi za iskanje prepovedane droge in italijanski orožniki.