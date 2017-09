Prijeli osebo, ki jo išče hrvaško sodišče

ORMOŽ – Policisti PP Ormož so v sredo zjutraj na območju Ormoža prijeli 33-letnega moškega, državljana Slovenije in Hrvaške, ki je bil iskan z evropskim nalogom za prijetje in privedbo. Iskalo ga je varaždinsko sodišče, kjer je bil pravnomočno obsojen na 10 mesecev zapora zaradi povzročitve telesnih poškodb, groženj in nezakonite posesti orožja. Prijeti mora prestati še osem mesecev in dva dneva zapora.

Dežurna preiskovalna sodnica okrožnega sodišča na Ptuju je prijetemu odredila pripor, so sporočili iz PU Maribor.