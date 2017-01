Prijeli moškega, ki je decembra ropal na Viču

LJUBLJANA – Policijska uprava Ljubljana je bila 28. decembra 2016 okrog 12.15 obveščena o ropu banke na območju Viča.

Na podlagi kriminalistične preiskave in zbiranja obvestil so policisti ugotovili, da je dejanja osumljen 44-letni Ljubljančan, ki je tega dne zamaskiran s kapuco na glavi vstopil v prostore poslovalnice, pri tem pa blagajničarki zagrozil z neposrednim napadom in od nje zahteval, da mu izroči denar. Pri tem je zoper njo skozi odprtino na blagajniškem okencu uporabil plinski razpršilnik. Blagajničarka mu je iz strahu izročila več kot 5000 evrov, 44-letnik pa je nato zbežal s kraja.

Oškodovanka je bila zaradi posledic uporabe plinskega razpršilnika z reševalnim vozilom odpeljana v ljubljanski klinični center in naj bi po podatkih policije utrpela lahke telesne poškodbe.

Kriminalisti so osumljencu 9. januarja 2017 odvzeli prostost in ga naslednji dan s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je po zaslišanju zaradi nevarnosti ponovitve istovrstnih kaznivih dejanj odredil pripor.