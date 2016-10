Prijeli devet odraslih in tri otroke

OBREŽJE – Brežiški policisti so v noči na 19. 10. med opravljanjem nalog varovanja državne meje pri Obrežju izsledili in prijeli 12 državljanov Turčije, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

Devet odraslih in tri otroke bodo po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.