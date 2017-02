Prijeli 23- in 29-letnika

ROGAŠKA SLATINA – Policijska uprava (PU) Celje poroča o dveh nočnih vlomih v gostinska objekta v Rogaški Slatini, do katerih je prišlo v četrtek ponoči. V enem primeru pogrešajo menjalni denar, v drugem pa več tobačnih izdelkov in alkoholnih pijač.

Velenjski policisti so v dopoldanskih urah pridržali dva moška, stara 23 in 29 let, ki sta ustrezala opisu storilcev in sta pri sebi imela stvari, ukradene v Rogaški Slatini. Moška, eden je doma z območja Velenja, drugi pa z območja Koroške, so velenjski policisti pridržali. Sumijo ju še več različnih vlomov na območju PU Celje v zadnjem obdobju.