Prijavili množični pretep, padle grožnje s smrtjo

DIVAČA – V soboto ob 4.47 so policisi prejeli obvestilo, da se je v enem od lokalov v Divači steplo več oseb. Policisti so na kraju ugotovili, da je 29-letni domačin razbijal po zaklenjenih vratih lokala in od natakarice zahteval pijačo, ki mu je ni želela postreči. Na terasi je bila skupina mladih iz Divače, ki so ga pričeli miriti, saj je kričal, da bo vse pobil, razmetavati pa je pričel tudi mize in stol. Med njimi je prišlo tudi do prerivanja, pri čemer je eden od njih padel na mizo in jo zlomil. Nasilnež je zatem fizično napadel tudi najemnico lokala in jo odrinil, da je padla. Policisti so mu izdali plačilni nalog (po čl. 6/2 ZJRM), so sporočili iz PU Koper.