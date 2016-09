Prijavil vlom, osumljenca so zalotili

LJUBLJANA – V petek malo po 22. uri je moški policiste obvestil o vlomu v garažo in pri tem opisal tudi osumljenca. Policisti so oba zalotili na kraju zločina in ugotovili, da gre za Ljubljančana, stara 25 in 28 let, ki sta vlomila v eno od garaž na Zaloški cesti (območje Novih Fužin) in odtujila vrtalni stroj.

Po končanem postopku so ju izpustili, predmete pa vrnili lastniku. Lopova čaka tudi kazenska ovadba.