Prijavil prometno nesrečo, napihal in izgubil vozniško

NOVO MESTO – V petek dopoldne 67-letna voznica, ki se je peljala iz Gotne vasi proti Žabji vasi v Novem mestu, ni mogla pravočasno ustaviti za kolono vozil, ki se je začela ustavljati pred rdečo lučjo na semaforju. »Zaletela se je v zadnje vozilo, ki ga je porinilo v vozilo pred sabo, nato pa je oplazila še tretje vozilo. Ob koncu so bila poškodovana tri vozila in kombi, dve osebi pa sta morali poiskati zdravniško pomoč zaradi lažjih poškodb. Nazadnje se je še izkazalo, da je voznik zadnjega vozila, ki je bilo poškodovano in je tudi poklical na 113, imel 0,40 mg alkohola v izdihanem zraku, zato so mu začasno vzeli vozniško dovoljenje in napisali plačilni nalog. Plačilni nalog je zaradi povzročitve prometne nesreče dobila tudi 67-letna voznica,« poroča PU Novo mesto.

Dve vozili sta bili tako poškodovani, da nista bili več vozni.