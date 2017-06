Prijava zaradi mladoletnikov na motorjih

LJUBLJANA – V sredo okrog 17.15 je na intervencijsko številko 113 poklicala ženska in povedala, da na Ulici bratov Babnik motorista s krosovcima pri vožnji ogrožata ljudi.

Policisti so oba voznika na Kamnogorišli ulici ustavili. V postopku je bilo ugotovljeno, da imata neregistrirani yamahi, da sta mladoletna in brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Motorni kolesi so zasegli, zoper kršitelja pa bodo podali obdolžilna predloga, so sporočili iz PU Ljubljana.