Prijava na policijo odkrila pijanega voznika

SENOŽEČE – V četrtek ob 22.51 so bili policisti obveščeni, da je pri izvozu Senožeče (smer Ljubljana) voznik osebnega avtomobila na odstavnem pasu skoraj trčil v odbojno ograjo. Policisti so ga ustavili na Ravbarkomandi. 52-letni voznik z Bleda je napihal 0,67 mg/l. Z rezultatom se ni strinjal, zato mu je bil odrejen strokovni pregled krvi in urina, vendar ga je v ZD odklonil, odklonil pa je tudi podpis zapisnika. Sledi obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Koper.