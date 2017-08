Pridržana zaradi vožnje pod vplivom alkohola

BREŽICE, LESKOVEC PRI KRŠKEM – V Brežicah so policisti v ponedeljek zvečer ustavili voznico (35) osebnega avtomobila. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so ji odredili preizkus, a je opravljanje odklonila.

V Leskovcu pri Krškem pa so krški policisti izvajali nadzor prometa in zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola 37-letniku osebnega avtomobila odredili preizkus alkoholiziranosti. Ta je pokazal 0,90 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Voznika in voznico so odpeljali v prostore za pridržanje in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.