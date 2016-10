Priča: Našli so truplo v modricah s polomljenimi nogami

LJUBLJANA – »Včeraj so v Črnučah našli moško truplo. Menda popolnoma v modricah in polomljenih nog,« se je glasil zapis bralke, ki nas je opozorila na jutranje dogajanje v Črnučah. Po njenih besedah naj bi šlo za mlajšega moškega svetlih las.

Kaj se je včeraj dogajalo v Črnučah, smo preverili tudi na policiji. Odgovore še pričakujemo.

Bralka, ki želi ostati anonimna, je še zapisala, da so moško truplo našli ob železniški progi, tam pa so bili prisotni reševalci, policisti, sodni izvedenci in pogrebni zavod. »Glede na to, da je vlak normalno vozil na uro v Kamnik ali v Domžale, menim, da ga ni povozil vlak.«

Ste tudi vi opazili kaj nenavadnega? Pošljite nam fotografijo prek spodnjega obrazca.