Pri ženski policisti našli zavitek s posušeno zeleno rastlino

NOVA GORICA – V nedeljo so policisti v Novi Gorici imeli v postopku 20-letnico in ji pri tem zasegli zavitek s posušeno zeleno rastlino, za katero so posumili, da gre za konopljo.

Zaseženo rastlino so poslali v analizo, in če bo ta potrdila, da gre za prepovedano drogo, bodo zoper žensko uvedli hitri postopek zaradi kršitve določil zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.